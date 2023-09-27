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Общество

Евгений Люлин: "Значение новых станций и линий метрополитена для современных мегаполисов невозможно переоценить"

02 октября 2023 10:10  [94] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем метростроителя.

"Уважаемые метростроители! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Значение новых станций и линий метрополитена для современных мегаполисов невозможно переоценить. Благодаря вам под землей возникают транспортные артерии, позволяющие быстро, без пробок, потерь нервов и времени добраться в нужную точку города.

Экономический эффект от вашего труда колоссальный. Как правило, метро даёт мощный импульс развитию новых предприятий, повышает качество жизни населения, дарит горожанам комфорт и удобство. За все эти преимущества нужно сказать огромное спасибо рабочим, инженерам, специалистам разных профессий, участвующим в строительстве.

В Нижнем Новгороде сейчас активно идут работы в районе будущих станций "Сенная" и "Площадь Свободы", которые станут важнейшей частью транспортной инфраструктуры столицы Приволжья. Все мы с нетерпением ждем их открытия. Желаю нижегородским метростроителям успехов в профессиональной деятельности, а также здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Метро Праздники
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