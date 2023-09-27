Евгений Люлин: "Подготовке квалифицированных специалистов сегодня уделяется особое, повышенное внимание" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём среднего профессионального образования.

"Поздравляю студентов и преподавателей профессиональных училищ, колледжей, техникумов с Днем среднего профессионального образования!

Подготовке квалифицированных специалистов сегодня уделяется особое, повышенное внимание. Регион активно участвует в программе "Профессионалитет", создаются 10 образовательно-производственных кластеров, где будут готовить специалистов для конкретных предприятий.

Сразу два города области – Нижний Новгород и Дзержинск – имеют статус "Городов трудовой доблести", что является признанием заслуг коллективов заводов, ударно работавших в годы Великой Отечественной войны. Сегодня традиции прошлых лет с честью несут новые поколения, в том числе и мастера производственного обучения системы СПО.

От всей души желаю учащимся организаций среднего профессионального образования успешного освоения учебных программ, а преподавателям – способных учеников и педагогических достижений!", - сказал Евгений Люлин.