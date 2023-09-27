Производителей самой качественной продукции определят в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области объявило о старте приема заявок на конкурс на получение почетного знака "За качество и конкурентоспособность".

Как рассказал и.о. главы минпрома региона Максим Черкасов, участники конкурса будут оцениваться по ряду показателей: эффективность системы менеджмента качества, стратегическое планирование и управление, а также удовлетворенность потребителей, развитие персонала, социальная ответственность, разработка новой продукции, применение новых технологий и технологическое переоснащение.

Предприятия будут разделены на три номинации по количеству сотрудников: до 100 человек, от 100 до 500 и свыше 500 человек.

С подробностями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте минпрома.

Подать заявку необходимо до 27 октября на электронный адрес: insert05@yandex.ru.

Напомним, в прошлом году победителями в номинации "Организации с численностью работающих до 100 человек" стали ООО "Аэрозолекс" (Дзержинск) и ООО "Автолик" (Нижний Новгород); в номинации "Организации с численностью работающих от 101 до 500 человек" - АО "Время-Ч" (Нижний Новгород) и ООО "Дельта Трафо" (Шатковский район).

В номинации "Организации с численностью работающих свыше 500 человек" лучшими признаны АО "Выксунский металлургический завод" и ФГБНУ "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики РАН" (Нижний Новгород).