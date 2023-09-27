Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравили с Днём пожилого человека 340 ветеранов региона

Фото: НРО ВОД “Волонтеры Победы”
Нижегородские "Волонтеры Победы" 1 октября в День пожилого человека навестили и поздравили с праздником 340 ветеранов региона.
Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", в этот день для пожилых нижегородцев молодые активисты исполнили песни военных лет, а также вручили ветеранам традиционные подарки.
Как отметила руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина, каждый нижегородский ветеран является примером для подрастающего поколения.
"Наши дорогие ветераны – символ этого праздника. Активные, весёлые, энергичные, мудрые и такие счастливые от встреч с молодым поколением!", - рассказала она.
Ранее сообщалось, что нижегородские "Волонтеры Победы" раздавали прохожим российский триколор накануне Дня флага.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+