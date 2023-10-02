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Общество

Нижегородцы получили возможность оформить электронную сим-карту дистанционно

02 октября 2023 14:58  [114] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Жители Нижегородской области теперь могут оформить электронную сим-карту (eSIM) дистанционно, сообщили в АНО "Национальные приоритеты".

Для оформления сим-карты в режиме онлайн необходимо быть пользователем Единой биометрической системы (ЕБС) – именно для этой категории граждан упростили оформление договоров связи. Зарегистрировать ЕБС можно в приложении "Госуслуги. Биометрия" с помощью 10-летнего загранпаспорта или в ближайшем отделении банка. Единая биометрическая система функционирует при поддержке национального проекта "Цифровая экономика".

eSIM - это виртуальная сим-карта, которая не требует дополнительного физического носителя. Она позволяет дистанционно подключить связь и пользоваться услугами выбранного тарифа. Перед подключением eSIM необходимо удостовериться, что устройство поддерживает эту технологию. Для этого нужно зайти в настройки телефона и проверить доступность данной функции.

"В России создана государственная Единая биометрическая система, с помощью которой повышается доступность и удобство в получении государственных и иных услуг, в том числе в дистанционном формате. Система осуществляет юридически значимую идентификацию без необходимости в предъявлении документа, удостоверяющего личность, тем самым расширяет способы получения услуг, что особенно важно для маломобильных граждан и людей, проживающих в отдаленных районах нашей страны. ЕБС предназначена исключительно для оказания услуг в гражданской сфере в соответствии с 572-ФЗ, и ее использование осуществляется только с согласия гражданина", – рассказал заместитель директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Юрий Шабанов.

"ГИС ЕБС упрощает работу привычных сервисов и дает возможность пользоваться услугами дистанционно, не тратя время на поездки. Чтобы стать абонентом мобильного оператора, человеку больше не нужно ездить в офис и подтверждать там личность. Оформить eSIM теперь можно полностью удаленно, зарегистрировав данные в приложении "Госуслуги. Биометрия". Это открывает доступ и к другим услугам, список которых можно увидеть на сайте ebs.ru", - уточнил генеральный директор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Чтобы зарегистрировать биометрию в ЕБС через приложение: установите приложение "Госуслуги. Биометрия"; авторизуйтесь в нем, используя логин и пароль от портала "Госуслуги"; отсканируйте загранпаспорт камерой телефона; приложите телефон к пластиковой странице загранпаспорта, чтобы считать зашифрованные данные при помощи NFC; сфотографируйтесь и произнесите последовательность цифр, указанную на экране.

Если у вас уже сданы данные в ЕБС ранее, эти шаги можно пропустить.

Чтобы оформить eSIM:  установите приложение мобильного оператора; выберите услугу "Купить eSIM"; выберите подходящий тариф и ваш новый виртуальный номер телефона;  выберите способ идентификации – Единая биометрическая система; подтвердите личность с помощью биометрии и подпишите договор связи.

Справка

Единая биометрическая система – это цифровая платформа, которая позволяет подтвердить личность человека по его биометрическим характеристикам. Благодаря этому пользователь может получать услуги дистанционно или очно – без предъявления паспорта. Технология по сбору и единому хранению биометрических данных реализована в виде государственной информационной системы (ГИС). 

ЕБС реализуется при поддержке национального проекта "Цифровая экономика" по решению президента Владимира Путина.

Скачать приложение "Госуслуги. Биометрия" можно в магазинах приложений: RuStore, Google Play, App Store, AppGallery.

Как сообщалось ранее, двухфакторная аутентификация на Госуслугах с 1 октября стала обязательной.

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Теги:
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