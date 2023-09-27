Двухфакторная аутентификация на Госуслугах с 1 октября стала обязательной Общество

Двухфакторная аутентификация на портале "Госуслуг" с 1 октября стала обязательной как для новых пользователей, так и для тех, кто восстанавливает учётную запись. Об этом сообщили в Минцифры.

Как пояснили в ведомстве, дополнительное подтверждение для входа на Госуслуги введено для повышения безопасности аккаунтов пользователей и усиления защиты их персональных данных.

Согласно информации, проект постановления о двухфакторной аутентификации в ближайшее время примет правительство РФ. После этого пользователи смогут в последний раз войти в аккаунт без подтверждения. Затем нужно будет обязательно установить второй фактор защиты.

Пользователям предлагаются следующие варианты: код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

Подключить эту услугу можно в личном кабинете. Для этого необходимо перейти в профиль, выбрать раздел "Безопасность" и нажать на кнопку "Вход в систему", после чего нужно включить опцию "Вход с подтверждением", введя код из СМС, и выбрать один из трёх вариантов.

Если номер телефона, привязанный к аккаунту, уже не доступен, его можно поменять в отделении МФЦ.

Для входа по биометрии необходимо предоставить доступ к камере и следовать инструкции. Биометрию нужно зарегистрировать заранее. Войти по биометрии можно только с компьютера или ноутбука, сделать это с телефона не получится.

К настоящему времени дополнительное подтверждение для входа подключил уже каждый третий пользователь портала — всего более 35 млн человек.

Ранее сообщалось, что сканер подлинности товаров появился в приложении "Госуслуги".