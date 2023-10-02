Осенние ярмарки "Покупай нижегородское" стартуют в Нижегородской области Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Осенние ярмарки "Покупай нижегородское" стартовали в районах Нижегородской области.

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов сообщил, что такие ярмарки для предпринимателей и самозанятых являются частью нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В Минпроме региона отмечают, что муниципалитеты предоставляют сельхозпроизводителям бесплатные места для торговли на сезонных ярмарках.

"Программа "Покупай нижегородское" стала дополнительной возможностью для предпринимателей прорекламировать свою продукцию и разнообразить рынок местных продуктов, а для покупателей - приобрести товары по ценам производителя", - добавил Максим Черкасов.

В начале октября ярмарки будут проводиться в следующих муниципалитетах: Кулебаки, ул. Воровского, д. 57 (7 октября); Сеченово, ул. Советская, д. 26 (7 октября); Лукоянов, ул. Октябрьская, д. 45а (7 октября); Богородск, городская площадь, ул. Ленина, д. 214 (7 октября). Выкса, с. В.Верея, ул. Школьная, д. 42а (8 октября).

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего района.

Ознакомиться с полным графиком ярмарок и уточнить контакты ответственных от администраций муниципалитетов можно на сайте регионального Минпрома: https://minprom.nobl.ru/activity/5909/.

Напомним, ярмарки по реализации продукции товаропроизводителей "Покупайте нижегородское" проводятся в районах области с 2009 года. Местные производители могут бесплатно получить торговое место для продажи продуктов питания, непродовольственных товаров, а также изделий народных художественных промыслов.

Как сообщалось ранее, четыре фермера из Нижегородской области получат грант на развитие агротуризма по итогам конкурса.