Один человек погиб в результате обрушения плиты дома в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Один человек погиб в результате обрушения плиты недостроенного дома на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Согласно информации, обрушение случилось между и четвертым и пятым этажами.

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, в результате происшествия до прибытия медиков скончался один человек.

Также в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №33 госпитализирован второй пострадавший.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб под завалами грунта при земляных работах в Ворсме.