Один человек погиб в результате обрушения плиты дома в Нижнем Новгороде

Фото:
Один человек погиб в результате обрушения плиты недостроенного дома на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
Согласно информации, обрушение случилось между и четвертым и пятым этажами.
Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, в результате происшествия до прибытия медиков скончался один человек.
Также в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №33 госпитализирован второй пострадавший.
Ранее сообщалось, что рабочий погиб под завалами грунта при земляных работах в Ворсме.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+