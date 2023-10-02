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Происшествия

Один человек погиб в результате обрушения плиты дома в Нижнем Новгороде

02 октября 2023 17:56  [86] Происшествия

Фото: Telegram-канал "Мой Нижний Новгород"

Один человек погиб в результате обрушения плиты недостроенного дома на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

Согласно информации, обрушение случилось между и четвертым и пятым этажами. 

Как сообщили в Минздраве Нижегородской области, в результате происшествия до прибытия медиков скончался один человек.

Также в тяжелом состоянии в городскую клиническую больницу №33 госпитализирован второй пострадавший.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб под завалами грунта при земляных работах в Ворсме.

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