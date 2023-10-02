Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России упали на 2-6% Экономика

Биржевая стоимость бензина и летнего дизельного топлива в европейской части России продолжает падать. Так, на 2 октября цены на бензин опустились на 2-3,5%, а на дизель — почти на 6%. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Всего за день стоимость тонны летнего дизеля опустилась на 5,79% и составила 58 478 рублей (1 октября - 62 074 рублей). При этом цена на межсезонное и зимнее дизельное топливо осталась на прежнем уровне - 64 278 и 72 495 рублей за тонну соответственно.

Бензин за сутки Аи-92 подешевел на 2,21% - до 56 650 рублей за тонну, а цена на Аи-95 опустилась 3,47% — до 58 546 рублей за тонну.

А вот средневзвешенные цены природного газа, включающие транспортировку до региона потребления, на октябрь выросли на 2-8%. Так, для Нижегородской области уровень роста стоимости составил 3,69% - с 6740 рублей за тысячу кубометров до 6690 рублей.

Напомним, что в России с 21 сентября введён бессрочный запрет на экспорт бензина и дизеля. Как пояснил первый замминистра энергетики Павел Сорокин, это даст быстрый эффект на оптовые цены, которые снизятся из-за переизбытка топлива на внутреннем рынке.