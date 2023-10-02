Министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава Политика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой для назначения на пост министра здравоохранения Нижегородской области. После этого решением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина она была утверждена на данном посту.

По такой же процедуре, согласно федеральному законодательству, проводится назначение министра образования и науки Нижегородской области. Кандидатура Михаила Пучкова, который исполняет обязанности министра, в настоящее время – на согласовании в Министерстве просвещения РФ.

Отметим, что по указу губернатора Нижегородской области от 26 сентября 2023 года члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. При этом кандидатуры на должности министра здравоохранения, министра образования и науки, а также министра финансов, министра промышленности, предпринимательства и торговли, министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира должны быть согласованы с профильными федеральными министерствами.

Остальные министры проходят процедуру переназначения губернатором.

Кандидатуры заместителей губернатора, одобренные губернатором, при переназначении должны пройти процедуру согласования с Законодательным собранием Нижегородской области. Этот вопрос законодательный орган власти региона может рассмотреть уже на ближайшем заседании.

Как сообщалось ранее, пост главы Минздрава Нижегородской области займёт замминистра Галина Михайлова.