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Бизнес

Корпорация развития региона организовала встречу с предпринимателями Вадского района

03 октября 2023 09:20  [83] Бизнес
Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области организовала встречу-семинар с предпринимателями Вадского района.

Как сообщили в КРНО, основной темой мероприятия стала информация о господдержке при реализации инвестиционных проектов.

Так, предприниматели и потенциальные инвесторы могут обратиться к территориальному управляющему Вадского района по вопросам, связанным с подбором земельных участков, а также за помощью в оформлении необходимых документов.

Управляющий также окажет поддержку предпринимателю при взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями и органами местного самоуправления. 

"Только за второй квартал этого года менеджеры привлекли на сопровождение Корпорации 18 инвестпроектов", – рассказал начальник отдела территориального развития АО "Корпорация развития Нижегородской области" Дмитрий Яшин.

Также в ходе встречи глава местного самоуправления Вадского муниципального округа Иван Ураев проинформировал о ведении муниципального земельного контроля на территории округа, а председатель правления АНО "Вадский центр развития предпринимательства" Анна Ширина рассказала о реализации проекта "Маркетплейс" и обязательной маркировке товаров в системе "Честный знак".

Как сообщалось ранее, КРНО увеличила объем инвестиций на 42 процента за два года.

 

 

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Теги:
Вадский район Инвестиции
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