Росприроднадзор выявил 18 нарушений в деятельности кстовского "ЭКОИН-НОРСИ" Общество

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Росприроднадзор выявил 18 нарушений в деятельности кстовского ООО "Экологический инвестор - НОРСИ". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно информации, предприятие производит забор речной воды и ее подачу абонентам Кстовского района, а также прием и очистку сточных вод.

В ходе плановой проверки цеха очистных сооружений было установлено, что содержание загрязняющих веществ в сточных водах превышает установленные нормативы по меди - до 10 раз, по фенолу – до 4 раз и т.д. Содержание загрязняющих веществ в природной воде в месте сброса также превышает разрешенные значения.

Также выявлена некорректная инвентаризация источников выбросов вредных веществ на предприятии. В частности, отсутствует информация о 15 стационарных организованных источниках выбросов. На одном из них обнаружено превышение нормативов выбросов по аммиаку. Кроме того, у предприятия отсутствуют согласованные с минэкологии мероприятия по уменьшению выбросов в периоды наступления неблагоприятных метеоусловий.

Отмечается, что некоторые нарушения уже выявлялись в 2020 году, но не были устранены. Предприятие уже имеет предписание об устранении выявленных нарушений до декабря 2023 года.

В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности.

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