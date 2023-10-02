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Общество

Роспотребнадзор фиксирует рост заболеваемости ОРВИ среди нижегородцев

03 октября 2023 13:38  [117] Общество

За прошедшую неделю - с 25 сентября по 1 октября - на территории Нижегородской области было зарегистрировано 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Как отметили в региональном в Управлении Роспотребнадзора, эти показатели ниже среднего многолетнего уровня.

Тем не менее, продолжается рост заболеваемости во всех возрастных группах. За неделю было обследовано более 8 тысяч человек. Среди респираторных вирусов, которые преимущественно выявляли у нижегородцев, основную часть составляет риновирус. Также выделены вирусы SARS-CoV-2, аденовирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, РС-вирусы и вирусы парагриппа.

Чтобы предотвратить распространение вирусов, Роспотребнадзор приостанавливает работу или рекомендует переход на дистанционный формат в образовательных учреждениях. Так, по данным на 3 октября в 1,7% школ и детских садов частично приостановлен учебный и воспитательный процесс.

Специалисты ведомства указывают, что наиболее эффективным средством от гриппа и его осложнений является вакцинация.

С конца августа в регион поступило 294 480 доз "детской" вакцины против гриппа и 880 150 доз препарата для взрослых.

По данным на сегодняшний день привились уже около 560 тысяч нижегородцев.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.

Напомним, иммунологи советуют осенью вакцинироваться, вылечить хронические заболевания и укреплять иммунитет. По словам экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО РУДН Минобрнауки России Сергей Вознесенский и интервью телеканалу "360" отметил, что обезопасить себя от заражения ковидом можно, привившись от гриппа. Также нужно использовать средства неспецифической профилактики: проветривание помещений, влажную уборку и использовать средства индивидуальной респираторной защиты в местах общественного пользования - в транспорте и торговых павильонах.

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Теги:
Здоровье ОРВИ
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