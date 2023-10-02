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Общество

Более 100 педагогов наградили в Нижнем Новгороде накануне Дня учителя

03 октября 2023 13:54  [85] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев наградил 102 педагога муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры и спорта накануне Дня учителя. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, восемь педагогов получили Почетные грамоты главы города Нижнего Новгорода, 44 учителя - Благодарность главы города и 50 человек - Благодарственные письма администрации Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев подчеркнул, что педагоги формируют будущее, а их профессия заключается не только в передаче знаний, но и формировании у детей морально- нравственные ценностей.

"Это очень важная работа, за которую мы все вам очень благодарны. Ваш труд невозможно переоценить. Выражаю благодарность за вашу работу, хочу пожелать здоровья, вдохновенья, и, конечно, терпенья, потому что мы сами знаем, как непросто с детьми. Я уверен, что ваши ученики будут радовать вас своими победами и результатами", – сказал глава города.

Ранее сообщалось, что директоров нижегородских школ с педагогическими классами наградили в НГПУ.

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Теги:
Награждение Учитель
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