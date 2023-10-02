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Политика

Евгений Люлин посетил машиностроительное предприятие в Кирове

03 октября 2023 14:32  [44] Политика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин в рамках визита в Кировскую область посетил "Вятское машиностроительное предприятие "АВИТЕК" вместе с председателем Заксобрания Кировской области Романом Бересневым и заместителем полпреда президента РФ в ПФО Олегом Машковцевым.

Визит состоялся в рамках 69-го заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации ПФО, координатором которой является Евгений Люлин.

1 октября предприятие отметило 92 года со дня основания. Оно стало первым в стране заводом авиационного вооружения и до войны оставалось единственным. С 1941 года, после эвакуации в Киров, заводчане снабжали своей продукцией боевую авиацию.

Сегодня предприятие тоже выполняет задачи гособоронзаказа, параллельно расширяя выпуск гражданской продукции. Завод в лидерах региона по объемам производства и налоговым отчислениям.

"Остался под большим впечатлением от такого крупного производства, на котором трудятся 8 тысяч специалистов. Приятно, что отлажена работа с нижегородскими предприятиями ОПК. Продукция из Кирова поставляется смежникам в наш Дзержинск. Особенно приятно, что «АВИТЕК» сотрудничает с моим родным заводом «Сокол», здесь производят кресла-катапульты для пилотов МИГов. У меня за плечами четверть века работы в авиастроении. Отрасль сейчас на подъеме, и это повод для нашей общей гордости", - отметил Евгений Люлин.

Председатель ЗСНО также рассказал коллегам о развитии авиастроительной отрасли в Нижегородской области. Так, нижегородский авиазавод "Сокол" занимается ремонтом и модернизацией истребителей МИГ-31 и МИГ-29УБ. Также активно развивается авиационное приборостроение, производятся системы управления и жизнеобеспечения самолётов и вертолётов.

Темп роста объемов отгруженной предприятиями авиастроительной отрасли Нижегородской области продукции в 2022 году вырос на 10,9 % к уровню 2021 года.

"Такие предприятия должны следовать тенденциям, оперативно реагировать на вызовы времени, качественно и в срок выполнять поставленные задачи. А это означает, что меняться должен не только облик заводов, но и их «начинка», повышаться уровень технологических процессов. Рад, что нашему региону удаётся делать значительный вклад в оборонный комплекс нашей страны", - сообщил председатель Законодательного собрания Кировской области Роман Береснев.

Делегация не только осмотрела производство, но и побывала в музейном комплексе, который был открыт после реконструкции три года назад. Сегодня музей, благодаря применению передовых технологий и использованию мультимедийных возможностей, представляет собой современное информационное пространство. Такой масштабный проект был впервые реализован в Кирове.

Ранее Евгений Люлин поддержал молодежные проекты по комплексному развитию сельских территорий.

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Теги:
Авиастроение Евгений Люлин Законодательное собрание
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