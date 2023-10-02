Почти 70 нижегородских педагогов принимают участие в Форуме классных руководителей Общество

Третий Форум классных руководителей проходит в Москве с 3 по 7 октября.

В мероприятии очно принимают участию 3 тысячи педагогов и кураторов групп СПО из 89 регионов страны, в том числе 67 учителей из Нижегородской области.

Форум проводит министерство просвещения России по поручению президента России. Стратегическим партнером выступает АНО "Диалог Регионы", головная организация Центров управления регионами.

Как отмечают организаторы, форум является одним из основных мероприятий Года педагога и наставника. Его цель - развитие российского образования и повышение престижа профессии педагога.

Всего в этом году на форум поступило более 60 тысяч заявок. Претенденты прошли многоэтапный отбор, который включал тестирование по основам педагогики, тест по внеурочным занятиям "Разговоры о важном", тренажер классного руководителя и видеовизитку.

Все мероприятия форума можно посмотреть онлайн в сообществе в соцсети "ВКонтакте". Также все желающие могут принять участие в ФКР в заочном формате.

В ходе форума участники обсудят ряд ключевых тем: любовь к чтению и родной истории, психологические аспекты педагогической деятельности, инклюзивное образование, воспитание в духе традиционных ценностей, работа с детским коллективом и многое другое.

В качестве спикеров в форуме принимают участие профильные эксперты, общественники, политики, представители сферы культуры.

Напомним, в феврале 2023 года нижегородский педагог Анастасия Клевкова стала амбассадором Форума классных руководителей.