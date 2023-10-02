Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 декабря Общество

Фото: организаторы мероприятия

Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" пройдет в Нижнем Новгороде 4-5 декабря. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Согласно информации, основной площадкой форума станет "Академия Маяк" им. А.Д. Сахарова.

В рамках мероприятия участники сформируют принципы устойчивого развития для стран БРИКС, основанные на 17-ти целях устойчивого развития ООН, но с учетом общественно-экономического уклада стран союза.

Также в ходе стратегической сессии участники определят релевантные для России принципы устойчивого развития и предложат план их реализации.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе принципы устойчивого развития активно реализуются и показывают свою эффективность.

"Готовы делиться опытом, предлагать и обсуждать совместные решения", – подчеркнул глава региона.

Отмечается, что в 2024 году Россия примет председательство в объединении БРИКС. В связи с этим в Нижегородской области пройдут встречи министров стран БРИКС по вопросам устойчивого развития в направлении промышленности и природопользования.

Напомним, в 2022 году первый Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" проходил в Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря.

Тогда в планерном заседании "Вызовы устойчивого развития регионов" - приняли участие зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, Глеб Никитин, гендиректор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин и генеральный директор компании ППК "РЭО" Денис Буцаев.

СПРАВКА:

ESG – это международные принципы устойчивого развития государственной и коммерческой деятельности, которые строятся на ответственном отношении к окружающей среде (environment), высокой социальной ответственности (social), эффективном корпоративном управлении (governance).