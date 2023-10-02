Уголовное дело возбудили на мужчину за нападение на детей в Канавинском районе Происшествия

Уголовное дело возбудили на мужчину за нападение на детей в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как полагают следователи, днем 1 октября мужчина находился на улице Карла Маркса и из хулиганских побуждений напал на двух несовершеннолетних с предметом, используемым в качестве оружия.

Отмечается, что дети получили телесные повреждения.

В настоящее время следователями СК проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, этому способствовавших.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате обрушения плиты дома в Нижнем Новгороде.