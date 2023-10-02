Отец одного из пострадавших рассказал о нападении на детей в ЖК "Седьмое небо"

Отец мальчика, пострадавшего в результате нападения мужчины с битой в ЖК "Седьмое небо", в беседе с телеканалом "360" рассказал о происшествии.
Напомним, днем 1 октября мужчина на улице Карла Маркса напал на двух несовершеннолетних с битой.
Отмечается, что дети получили телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как рассказал Дмитрий, один из мальчиков получил серьезные травмы. Неизвестный ударил его битой, после чего ребенок упал с велосипеда.
По словам собеседника телеканала, после нападения мужчина зашел в один из соседних домов, поэтому, возможно, он проживает в ЖК "Седьмое небо"
Сейчас пострадавшие не ходят не ходят в школу из-за страха.
"Передвигаются пока со мной или охрану я для успокоения ребенка найму. Одиннадцать лет пацанам, страшно. Выбежал мужик с битой, начал бить. Конечно, страшно", — сказал отец мальчика.
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