Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель ЗСНО, координатор Ассоциации законодателей ПФО Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба нижегородского парламента, обсуждались проблемы развития кадрового потенциала сельских территорий.

За последние пять лет численность жителей села в ПФО сократилась более чем на 270 тысяч или на 3%. Абитуриенты из сельской местности меняют место жительства для получения образования в 2,5 раза чаще, чем городские жители. Обратно на село возвращаются единицы.

По словам главного экономиста ЗАО Племзавода "Октябрьский", участника первого Слета сельской молодежи регионов ПФО Александра Бельтюгова, сельское хозяйство относится к отраслям, непривлекательным для молодых специалистов. Доля трудоустроившихся по специальности на первую работу в качестве квалифицированных работников сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства низкая – всего 27 процентов. Две трети выпускников по специальности не работают.

"Мы видим, что демографические проблемы накладываются на социальные факторы. Кировская область рассказала о своих мерах поддержки для решения возникшей проблемы. Наш регион не остается в стороне, мы предлагаем нижегородским специалистам разнообразные меры поддержки", - отметил Евгений Люлин.

В Нижегородской области молодые специалисты сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств, получившие высшее или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки и специальностям в сфере АПК получают ежемесячные выплаты, а также пособия. Дополнительные ежемесячные выплаты в течение двух лет устанавливаются и молодым трактористам-машинистам сельскохозяйственного производства, операторам машинного доения, операторам по искусственному осеменению. Студентам сельскохозяйственной отрасли очной формы обучения назначается стипендия. Также с 1 января 2023 года введена новая мера государственной поддержки молодых специалистов – единовременная выплата молодым специалистам на улучшение жилищных условий в размере 1 млн рублей.

Кроме того, семьи, которые проживают на селе, продолжают получать социальные выплаты на строительство или приобретение жилья в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". Есть и другие меры поддержки, касающихся социальных работников на селе.

По мнению молодежи, для комфортного проживания на селе необходимо наличие мест в детских садах, возможность получать качественное образование в школах, заниматься физкультурой и спортом, получать качественную медицинскую помощь.

"Обсуждение этого вопроса было самым долгим, бурным и продуктивным. Молодые парламентарии предлагают возобновить программу льготной сельской ипотеки, обеспечить молодых специалистов бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение, снизить налоговую нагрузку для молодых предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сельской местности, расширить линейку предоставляемых им грантов. Предложения здравые, интересные. Мы видим, насколько вырос уровень нашей молодежи, выросла их значимость, их идеи, амбиции, авторитет. Мы пытаемся помогать им стать еще активнее, влиться во все законодательные процессы и принимать в них непосредственное участие", - подчеркнул Евгений Люлин.

Ранее Евгений Люлин посетил машиностроительное предприятие в Кирове.