Участники "Деловой России" высоко оценили удобство инвестиционного портала Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди членов НРО Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" для оценки качества инвестиционного портала Нижегородской области www.nn-invest.ru.
Как сообщает Корпорация развития региона, по результатам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 1,82 из 2. Предприниматели оценивали наличие на портале информации и разделов, необходимых для инвесторов.
"Корпорация развития раз в квартал проводит опросы предпринимателей и инвесторов об удобстве и функционале инвестпортала. Представители деловых объединений и бизнес-структур – часть нашей целевой аудитории, поэтому их мнение для нас очень важно. Вместе мы можем улучшить работу электронного ресурса – инвестиционного портала, выявляя пункты, требующие доработки", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
"Деловая Россия" – сообщество активных предпринимателей региона. Также мы информируем представителей бизнеса о новых возможностях на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. В решении этих задач помогает инвестпортал, где собрана вся необходимая информация о мерах поддержки, есть «Личный кабинет инвестора Нижегородской области» и витрина инвестпроектов. Как показали результаты опроса, предприниматели высоко оценили удобство сайта, назвав его простым и понятным в использовании", – отметил председатель нижегородского отделения "Деловой России" Павел Солодкий.
Как сообщалось ранее, чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные, консультационные, образовательные меры господдержки, узнать информацию о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале действует калькулятор мер поддержки. Для адаптации к функционалу портала в этом же разделе размещено видеоруководство к сервису.
Кроме того, у инвестора всегда есть возможность связаться со специалистами Корпорации развития по номеру горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52, через чат-бот, встроенный в инвестпортал, или по номерам, указанным на портале в разделе "Контакты".
Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.
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