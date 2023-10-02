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Участники "Деловой России" высоко оценили удобство инвестиционного портала Нижегородской области

04 октября 2023 09:24  [106] Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области провела опрос среди членов НРО Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" для оценки качества инвестиционного портала Нижегородской области www.nn-invest.ru.

Как сообщает Корпорация развития региона, по результатам анкетирования коэффициент удовлетворенности составил 1,82 из 2. Предприниматели оценивали наличие на портале информации и разделов, необходимых для инвесторов.

"Корпорация развития раз в квартал проводит опросы предпринимателей и инвесторов об удобстве и функционале инвестпортала. Представители деловых объединений и бизнес-структур – часть нашей целевой аудитории, поэтому их мнение для нас очень важно. Вместе мы можем улучшить работу электронного ресурса – инвестиционного портала, выявляя пункты, требующие доработки", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

"Деловая Россия" – сообщество активных предпринимателей региона. Также мы информируем представителей бизнеса о новых возможностях на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях. В решении этих задач помогает инвестпортал, где собрана вся необходимая информация о мерах поддержки, есть «Личный кабинет инвестора Нижегородской области» и витрина инвестпроектов. Как показали результаты опроса, предприниматели высоко оценили удобство сайта, назвав его простым и понятным в использовании", – отметил председатель нижегородского отделения "Деловой России" Павел Солодкий.

Как сообщалось ранее, чтобы инвестор мог самостоятельно подобрать под свой проект налоговые, имущественные, консультационные, образовательные меры господдержки, узнать информацию о доступных субсидиях, льготных кредитах и займах, на портале действует калькулятор мер поддержки. Для адаптации к функционалу портала в этом же разделе размещено видеоруководство к сервису.

Кроме того, у инвестора всегда есть возможность связаться со специалистами Корпорации развития по номеру горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52, через чат-бот, встроенный в инвестпортал, или по номерам, указанным на портале в разделе "Контакты".

Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях – от предоставления информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

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Теги:
Инвестиции Предприниматели
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