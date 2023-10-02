Библиотека по модельному стандарту открылась в рабочем поселке Сокольское

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Центральную районную библиотеку имени А.С. Пушкина в рабочем поселке Сокольское в рамках нацпроекта "Культура" модернизировали по модельному стандарту. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, в 2022 году на капремонт здания библиотеки было выделено 2 млн рублей из областного бюджета и 515 тысяч рублей из местного бюджета. В этом году на модернизацию из федерального бюджета было направлено 10 млн рублей.
При обновлении учреждения применялись натуральные строительные материалы, была изготовлена мебель в ретростиле, оборудованы две входные группы, в том числе для маломобильных граждан.
Также за счет федеральных средств было закуплено мультимедийное оборудование, более чем на 1500 экземпляров пополнился книжный фонд библиотеки.
В библиотеке оборудовали медиатеку и молодежную площадку, предназначенную для проведения мероприятий, мастер-классов. Кроме того, здесь появилась возможность печатать полиграфическую продукцию.
Ранее сообщалось, что библиотека по модельному стандарту открылась в Чкаловске.
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