Библиотека по модельному стандарту открылась в рабочем поселке Сокольское Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральную районную библиотеку имени А.С. Пушкина в рабочем поселке Сокольское в рамках нацпроекта "Культура" модернизировали по модельному стандарту. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году на капремонт здания библиотеки было выделено 2 млн рублей из областного бюджета и 515 тысяч рублей из местного бюджета. В этом году на модернизацию из федерального бюджета было направлено 10 млн рублей.

При обновлении учреждения применялись натуральные строительные материалы, была изготовлена мебель в ретростиле, оборудованы две входные группы, в том числе для маломобильных граждан.

Также за счет федеральных средств было закуплено мультимедийное оборудование, более чем на 1500 экземпляров пополнился книжный фонд библиотеки.

В библиотеке оборудовали медиатеку и молодежную площадку, предназначенную для проведения мероприятий, мастер-классов. Кроме того, здесь появилась возможность печатать полиграфическую продукцию.

Ранее сообщалось, что библиотека по модельному стандарту открылась в Чкаловске.