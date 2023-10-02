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Бизнес

Нижегородка выиграла грант на Форуме молодых предпринимателей во Владивостоке

04 октября 2023 12:40  [74] Бизнес

Фото: платформа "Росмолодежь.Бизнес"

Во Владивостоке прошёл Всероссийский форум молодых предпринимателей платформы "Росмолодёжь.События". В рамках мероприятия состоялся конкурс проектов, победители которого получили гранты на общую сумму более 6,2 млн рублей. Среди них оказалась жительница Нижегородской области Александра Шапкова.

Как рассказали организаторы, форум стал отличной площадкой для обмена опытом, знаниями и новыми идеями между молодыми предпринимателями со всей России и стран ближнего зарубежья.

По итогам форума было представлено 15 интерактивных проектов, рассказывающих историю развития предпринимательства в России. Они были реализованы в формате выставок и квестов, чтобы в интересной и доступной форме донести школьникам и студентам ключевые моменты становления различных отраслей бизнеса.

Согласно информации, на грантовый конкурс Росмолодёжи участники форума подали 64 заявки, из них 33 были допущены к публичной защите. По итогам конкурса победителями стали 10 человек.

Так, грант в размере 704 тысячи рублей будет направлен в Нижегородскую область на реализацию проекта Александры Шапковой по созданию образовательного курса для продюсеров в сфере культуры и искусства. В основу обучения легли самые эффективные практики от ведущих вузов России.

Как пояснила автор проекта, образовательный курс Be in touch призван решить проблему нехватки специалистов в сфере культуры по направлению "Менеджмент и продюсирование". Занятия будут направлены на развитие как профессиональных навыков (разработка стратегии, организация процессов, работа в команде, продвижение, привлечение финансирования), так и надпрофессиональных навыков участников (психологическая подготовка, стрессоустойчивость, креативное и системное мышление).

Ранее сообщалось, что для предпринимателей Нижегородской области доступны гранты до 50 млн рублей на финансирование инновационных проектов по шести программам Фонда содействия инновациям (ФСИ). Участниками конкурсов ФСИ могут стать нижегородские малые инновационные предприятия.

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Теги:
Гранты Молодежь Предприниматели
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