Масштабный музыкальный фестиваль планируется провести в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович в фильме телеканала RTVI "Город будущего или молодежная столица? Как изменился Нижний Новгород и что его ждет дальше" рассказал о планах по проведению в регионе масштабного музыкального фестиваля наподобие Alfa Future People.

"Я чувствую, что нам не хватает большого, многотысячного фестиваля, как Alfa Future People. К сожалению, он уже все. В первую очередь это связано с тем, что те музыканты, которые здесь выступали, пока не едут", - сказал Олег Беркович.

По его словам, сейчас в Нижегородской области рассматривается проведение фестиваля, рассчитанного на 30-50 тысяч человек.

Напомним, фестиваль Alfa Future People проходил с 2014 по 2019 год на территории заброшенного аэродрома в поселке Большое Козино на берегу Волги.

В 2020 году, как и в 2021 году, фестиваль не состоялся из-за пандемии COVID-19.

О том, как проходил фестиваль в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах можно посмотреть в фоторепортажах на сайте НИА "Нижний Новгород".