Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
04 октября 2023 13:13  [66] Масштабный музыкальный фестиваль планируется провести в Нижегородской области
04 октября 2023 11:08  [121] Нижегородские театры стали лауреатами международного конкурса "Весь мир - театр"
03 октября 2023 09:42  [289] Повышение квалификации для представителей библиотек и домов культуры новых регионов РФ прошло в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 16:21  [441] Авторские экскурсии "Путешествие в родной город" проходят в Нижнем Новгороде
30 сентября 2023 10:10  [551] Нижегородцев приглашают к участию в фестивале детско-юношеских фильмов "Зеркало будущего"
29 сентября 2023 14:30  [548] Музыка — средство от слез: "Ростелеком" провел предпоказ сериала "Плакса"
29 сентября 2023 11:03  [567] Гала-концерт детских духовых оркестров состоится 1 октября на Ярмарке
28 сентября 2023 18:16  [578] Дни культуры Бразилии могут пройти в Нижегородской области
27 сентября 2023 16:36  [517] Нижегородские актеры проводят мастер-классы по театральному мастерству для школьников из Харцызска
27 сентября 2023 12:07  [499] Нижегородцев приглашают отдохнуть на Московском море
Культура и отдых

Масштабный музыкальный фестиваль планируется провести в Нижегородской области

04 октября 2023 13:13  [66] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович в фильме телеканала RTVI "Город будущего или молодежная столица? Как изменился Нижний Новгород и что его ждет дальше" рассказал о планах по проведению в регионе масштабного музыкального фестиваля наподобие Alfa Future People.

"Я чувствую, что нам не хватает большого, многотысячного фестиваля, как Alfa Future People. К сожалению, он уже все. В первую очередь это связано с тем, что те музыканты, которые здесь выступали, пока не едут", - сказал Олег Беркович.

По его словам, сейчас в Нижегородской области рассматривается проведение фестиваля, рассчитанного на 30-50 тысяч человек.

Напомним, фестиваль Alfa Future People проходил с 2014 по 2019 год на территории заброшенного аэродрома в поселке Большое Козино на берегу Волги.

В 2020 году, как и в 2021 году, фестиваль не состоялся из-за пандемии COVID-19.

О том, как проходил фестиваль в 20142015201620172018 и 2019 годах можно посмотреть в фоторепортажах на сайте НИА "Нижний Новгород".

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Фестиваль
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph