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Общество

Глава "ОМК-Участие" Ирина Седых выступила на дискуссии в рамках Сosmoscow

04 октября 2023 13:38  [43] Общество
Фото: Юлия Мишина

Фото: Юлия Мишина

Председатель попечительского совета благотворительного фонда "ОМК-Участие" и основатель "Выкса-фестиваля" Ирина Седых выступила на ярмарке современного искусства Сosmoscow. Ирина Седых поделилась опытом фонда и группы ОМК по развитию города Выксы в Нижегородской области.

Выступление прошло в рамках дискуссии "Искусство и бизнес: вместе выгоднее", которую посвятили роли искусства как современного инструмента "мягкой силы", возможностям поддержки искусства бизнесом, синергии таких проектов, а также реальным результатам этого взаимодействия.

Одним из таких примеров стал фестиваль новой городской культуры "Выкса-фестиваль", который фонд "ОМК-Участие" и группа ОМК проводят в Выксе с 2011 года. Во многом благодаря фестивалю город узнали в России как региональный центр современного искусства. Здесь находятся более сотни арт-объектов, включая работы таких современных художников как Эрик Булатов, Миша Most, Тимофей Радя, Паша-183 и многих других. Одним из результатов фестиваля стала трансформация городской среды и развитие творческой инициативы жителей города. Здесь заработали арт-резиденция с выставками, культурный центр с творческими мастерскими, продюсерский центр, а на металлургическом заводе открыли стрит-арт парк. Город привлекает финансирование проектов благоустройства на федеральных конкурсах.

Отдельное внимание Ирина Седых уделила частным историям – например, рассказала, как художник выксунской арт-резиденции Ян Посадский расписал гараж местного жителя по его заказу.

Ранее сообщалось, что волонтеры ОМК очистили пруды в Выксе.

 

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Теги:
Выкса культура ОМК
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