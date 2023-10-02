Минздрав РФ ограничил продажу препаратов для безоперационных абортов Общество

В России ограничена продажа препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Как сообщает телеканал "360", федеральный Минздрав внёс их в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учёту.

"Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол, мифепристон...", — говорится в тексте приказа, опубликованного на портале правовой информации.

Препараты из данного списка использовали в гинекологии для безоперационного аборта на малых сроках беременности и стимуляции родовой деятельности.

Согласно информации, Приказ Минздрава вступит в силу 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что правительство Мордовии официально утвердило штрафы за пропаганду абортов.