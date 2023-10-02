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Общество

Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2025 года

04 октября 2023 14:56  [64] Общество

Российские вузы будут переведены на новую систему высшего образования в 2025 году. Как сообщает телеканал "360", об этом стало известно на заседании комитета по науке и высшему образованию в Госдуме в ходе выступления замглавы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

"Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года", — заявил чиновник.

По его словам, к этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и утверждены новые федеральные образовательные стандарты.

Причём новые стандарты, в отличие от действующих, будут разработаны не для отдельных направлений, а для укрупнённых групп специальностей - это обеспечит гибкость образовательных программ с выделением фундаментального ядра, обязательного для каждого направления.

Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена, необходимые для поступления в вузы в следующем учебном году.

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Теги:
Вузы Образование
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