Минобрнауки установило порог баллов ЕГЭ для поступления в вузы

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Министерство науки и высшего образования России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена, необходимые для поступления в вузы в следующем учебном году. Об этом сообщает телеканал "360".
Так, на экзаменах по русском языку, литературе и географии установлен порог в 40 баллов.
Для математики, физики, биологии и химии минимальный балл составит 39, для истории - 35, иностранного языка - 30.
Наиболее высокий порог установлен для обществознания и информатики - 45 и 44 балла соответственно.
Ранее сообщалось, что серебряные медалисты будут получать допбаллы к результатам ЕГЭ.
Также напомним, что в 2023 году пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам. Так, ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 47 нижегородских выпускников, 38 – по литературе, 10 – по физике, 6 – по математике профильного уровня, 6 – по химии, 2 – по истории и 2 – по географии.
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