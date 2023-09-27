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Общество

Минобрнауки установило порог баллов ЕГЭ для поступления в вузы

27 сентября 2023 16:42  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство науки и высшего образования России установило минимальные баллы Единого государственного экзамена, необходимые для поступления в вузы в следующем учебном году. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, на экзаменах по русском языку, литературе и географии установлен порог в 40 баллов.

Для математики, физики, биологии и химии минимальный балл составит 39, для истории - 35, иностранного языка - 30.

Наиболее высокий порог установлен для обществознания и информатики - 45 и 44 балла соответственно.

Ранее сообщалось, что серебряные медалисты будут получать допбаллы к результатам ЕГЭ.

Также напомним, что в 2023 году пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам. Так, ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 47 нижегородских выпускников, 38 – по литературе, 10 – по физике, 6 – по математике профильного уровня, 6 – по химии, 2 – по истории и 2 – по географии.

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Теги:
Вузы ЕГЭ
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