Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 октября 2023 18:17  [40] Бренд сельских территорий предложено создать в ПФО
04 октября 2023 17:56  [50] Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учёта
04 октября 2023 16:56  [108] Нижегородские студенты-энергетики стали победителями стипендиальной программы от Эн+
04 октября 2023 16:33  [125] Депутат ЗСНО Василий Суханов выступил за разработку концепции развития улицы Грузинской
04 октября 2023 16:14  [126] Движение транспорта запретят возле Дворца спорта на пр. Гагарина 5 октября
04 октября 2023 15:58  [145] Два детсада откроются в Нижнем Новгороде в ближайшее время
04 октября 2023 15:53  [136] Нижегородское правительство объявило конкурс в сфере народной дипломатии
04 октября 2023 15:41  [132] Два автобуса нелегальных перевозчиков задержали в Нижегородской области
04 октября 2023 14:56  [158] Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2025 года
04 октября 2023 14:10  [157] Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-конкурсе "30 лет Конституции России - проверь себя!"
Общество

Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учёта

04 октября 2023 17:56  [50] Общество

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учёта сведения об учащихся очной формы обучения в образовательных и научных организациях - школьниках, студентах колледжей и вузов, аспирантах, ординаторах и других категориях обучающихся.

Данные в электронном виде будут передаваться для государственного информационного ресурса, актуализирующего документы воинского учёта. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, депутаты Госдумы в апреле приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных.

Реестр воинского учета будут сформирован в автоматизированном режиме. Данные о военнообязанных в электронном формате предоставят ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медицинские организации и социальный фонд.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Армия Военные
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph