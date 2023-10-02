Рособрнадзор будет собирать сведения об учащихся для воинского учёта Общество

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учёта сведения об учащихся очной формы обучения в образовательных и научных организациях - школьниках, студентах колледжей и вузов, аспирантах, ординаторах и других категориях обучающихся.

Данные в электронном виде будут передаваться для государственного информационного ресурса, актуализирующего документы воинского учёта. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, депутаты Госдумы в апреле приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных.

Реестр воинского учета будут сформирован в автоматизированном режиме. Данные о военнообязанных в электронном формате предоставят ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медицинские организации и социальный фонд.