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Общество

Благоустройство сквера "Памяти погибших комсомольцев" завершили в Лыскове

04 октября 2023 18:40  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сквер "Памяти погибших комсомольцев" в Лыскове благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в 2022 году пространство победило в рейтинговом голосовании "Голос За".

Подрядчик обновил памятник погибшим лысковчанам-комсомольцам, оформил входную группу, установил подсветку на арке, уложил брусчатку, лавочки и урны, опоры уличного освещения, поставил диваны-качели, а по периметру сквера – ограждение и видеонаблюдение.

Всего на благоустройство было выделено около 10 млн рублей.

Как рассказала глава Лысковского района Виктор Иванов, в дальнейшем в сквере планируется высадить кедры, поставить качели, разбить цветники.

Ранее сообщалось, что две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Благоустройство Лысково
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