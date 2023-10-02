Благоустройство сквера "Памяти погибших комсомольцев" завершили в Лыскове

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Сквер "Памяти погибших комсомольцев" в Лыскове благоустроили по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в 2022 году пространство победило в рейтинговом голосовании "Голос За".
Подрядчик обновил памятник погибшим лысковчанам-комсомольцам, оформил входную группу, установил подсветку на арке, уложил брусчатку, лавочки и урны, опоры уличного освещения, поставил диваны-качели, а по периметру сквера – ограждение и видеонаблюдение.
Всего на благоустройство было выделено около 10 млн рублей.
Как рассказала глава Лысковского района Виктор Иванов, в дальнейшем в сквере планируется высадить кедры, поставить качели, разбить цветники.
Ранее сообщалось, что две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде.
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