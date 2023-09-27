Две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Две смотровые площадки и сквер благоустроили на реке Борзовке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, вдоль реки высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные и беговые дорожки.

Также установили многофункциональную детскую площадку с травмобезопасным покрытием, площадку для выгула собак и 35 новых светоточек. Берега реки укреплены георешеткой.

Юрий Шалабаев отметил, что в настоящее время идет разработка предложений по продолжению благоустроенной тропы вдоль всей реки Борзовки, прежде всего, до парка Станкозавода, где также обустроена смотровая площадка.

Глава Ленинского района Александр Кулагин добавил, что перед благоустройством с территории были убраны десятки гаражей и несанкционированные свалки.

Ранее сообщалось, что шесть мостов установили вдоль реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

Напомним, что почти 155 млн рублей из регионального из местных бюджетов будет выделено на благоустройство берегов реки Борзовки в Нижнем Новгороде.

Расчистка русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде завершена уже на 63%.