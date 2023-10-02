Нижегородская полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в Арзамасе Общество

Сотрудники полиции пресекли факт нарушения миграционного законодательства в Арзамасе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области, полицейские в ходе проверки задержали двух иностранцев.

Выяснилось, что иностранные граждане нарушили срок временного пребывания в России и уклонились от выезда.

В отношении каждого нарушителя составлены административные протоколы.

Арзамасским городским судом уже вынесено постановление о наложении штрафа в размере 2 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, организаторов канала незаконного въезда в Россию иностранцев задержали в Нижегородской области.