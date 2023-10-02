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Общество

Нижегородца Алексея Егорова наградили медалью Суворова за участие в СВО

05 октября 2023 10:42  [80] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Рядовой Алексей Егоров из Нижнего Новгорода за проявленные мужество, героизм и успешное выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции награжден медалью Суворова. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Государственную награду военнослужащему вручил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

"Ленинский район может гордиться такими героями! Ваша отвага и самоотверженность является примером для многих. Вам пришлось через многое пройти во имя защиты Отечества и государственных интересов Российской Федерации", - обратился к участнику СВО глава района.

Справка
Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Ранее сообщалось, что дзержинца наградили медалью "За отвагу" за проявленный героизм в ходе СВО.

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Теги:
Военные Награды СВО
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