Нижегородца Алексея Егорова наградили медалью Суворова за участие в СВО Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Рядовой Алексей Егоров из Нижнего Новгорода за проявленные мужество, героизм и успешное выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции награжден медалью Суворова. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Государственную награду военнослужащему вручил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

"Ленинский район может гордиться такими героями! Ваша отвага и самоотверженность является примером для многих. Вам пришлось через многое пройти во имя защиты Отечества и государственных интересов Российской Федерации", - обратился к участнику СВО глава района.

Справка

Медалью Суворова награждаются военнослужащие за личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации в боевых действиях на суше, при несении боевой службы и боевого дежурства, при участии в учениях и маневрах, при несении службы по охране государственной границы Российской Федерации, а также за отличные показатели в боевой подготовке и полевой выучке.

Ранее сообщалось, что дзержинца наградили медалью "За отвагу" за проявленный героизм в ходе СВО.