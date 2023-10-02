ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 октября 2023 14:10  [40] Нижегородский онкологический научный центр за 15 лет помог более чем 500 детям
05 октября 2023 13:43  [88] Детский "Поезд здоровья" направят в посёлок Ждановский в помощь педиатру
05 октября 2023 13:23  [104] ГК "Столица Нижний" возглавила рейтинг застройщиков Нижегородской области
05 октября 2023 12:36  [128] Опубликовано расписание "Валдаев" Нижний Новгород - Бор с 6 по 15 октября
05 октября 2023 11:08  [142] Ярмарка "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 6 октября
05 октября 2023 10:42  [168] Нижегородца Алексея Егорова наградили медалью Суворова за участие в СВО
05 октября 2023 10:28  [150] Деловой и экономический потенциал Дзержинска представили на XII Форуме городов-побратимов Беларуси и России
05 октября 2023 10:14  [153] Нижегородские туристы смогли вернуться из Египта после 28-часовой задержки рейса
05 октября 2023 10:02  [168] Нижегородский профсоюз медиков помог врачу добиться досрочного назначения страховой пенсии
05 октября 2023 09:55  [156] Юрий Шалабаев: "Я хочу поблагодарить всех, кто работает в сфере образования"
Общество

ГК "Столица Нижний" возглавила рейтинг застройщиков Нижегородской области

05 октября 2023 13:23  [104] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Портал "Единый ресурс застройщиков" представил рейтинг застройщиков Нижегородской области по объему текущего строительства на 1 октября.

Так, первое место в рейтинге заняла ГК "Столица Нижний", которая возводит сейчас 164 040 кв. м жилья. Это 4 жилых комплекса с 15 многоквартирными домами. Доля компании на нижегородском рынке составляет 13,28%.

Второе место в регионе занимает ГК "Каркас Монолит" с объемом строительства 121 860 кв. м. Компания возводит 3 жилых комплекса на 8 многоквартирных домов. Доля на рынке - 9,87%.

На третьем месте с объемом строительства 88 059 кв. м расположился СЗ "Андор". В Нижегородской области застройщик возводит 5 ЖК на 8 домов. Доля компании на рынке - 7,13%.

Отмечается, что среди тройки лидеров изменения сроков ввода жилья были выявлены только у ГК "Каркас Монолит". Компания перенесла сроки завершения строительства 31 217 кв. м жилья на 1,5 месяца.

Далее в рейтинге застройщиков идут ННДК (87 492 кв. м), 3S Group из Москвы (71 860 кв. м), ГК "Разумные инвестиции" (71 500 кв. м), Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Нижегородской области (61 816 кв. м), ГК "Династия (57 004 кв. м), московский ПИК (39 328 кв. м) и ГК "Подкова" (37 188 кв. м).

Десятка крупнейших девелоперов Нижегородской области на 1 октября 2023 года возводит 0,80 млн кв. м жилья, что составляет 64,78% от объема текущего строительства всех застройщиков региона.

Ранее сообщалось, что более 170 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации за 9 месяцев 2023 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph