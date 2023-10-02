ГК "Столица Нижний" возглавила рейтинг застройщиков Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Портал "Единый ресурс застройщиков" представил рейтинг застройщиков Нижегородской области по объему текущего строительства на 1 октября.

Так, первое место в рейтинге заняла ГК "Столица Нижний", которая возводит сейчас 164 040 кв. м жилья. Это 4 жилых комплекса с 15 многоквартирными домами. Доля компании на нижегородском рынке составляет 13,28%.

Второе место в регионе занимает ГК "Каркас Монолит" с объемом строительства 121 860 кв. м. Компания возводит 3 жилых комплекса на 8 многоквартирных домов. Доля на рынке - 9,87%.

На третьем месте с объемом строительства 88 059 кв. м расположился СЗ "Андор". В Нижегородской области застройщик возводит 5 ЖК на 8 домов. Доля компании на рынке - 7,13%.

Отмечается, что среди тройки лидеров изменения сроков ввода жилья были выявлены только у ГК "Каркас Монолит". Компания перенесла сроки завершения строительства 31 217 кв. м жилья на 1,5 месяца.

Далее в рейтинге застройщиков идут ННДК (87 492 кв. м), 3S Group из Москвы (71 860 кв. м), ГК "Разумные инвестиции" (71 500 кв. м), Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в Нижегородской области (61 816 кв. м), ГК "Династия (57 004 кв. м), московский ПИК (39 328 кв. м) и ГК "Подкова" (37 188 кв. м).

Десятка крупнейших девелоперов Нижегородской области на 1 октября 2023 года возводит 0,80 млн кв. м жилья, что составляет 64,78% от объема текущего строительства всех застройщиков региона.

Ранее сообщалось, что более 170 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации за 9 месяцев 2023 года.