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Общество

Более 170 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации за 9 месяцев 2023 года

04 октября 2023 09:45  [112] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В нижегородской агломерации за девять месяцев 2023 года выдали 171 разрешение на строительство и 131 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщили в Минстрое Нижегородской области.

Как отмечают в ведомстве, порядок оказания государственных услуг по выдаче разрешений на возведение объекта в настоящее время находятся в процессе цифровой трансформации. Полномочия на оказание данной госуслуги распределены между минстроем и муниципалитетом.

В региональном минстрое также напомнили данные за аналогичный период 2022 года: тогда было выдано 123 разрешения на строительство и 158 разрешений на ввод.

Также отмечается, что переход на цифровой формат оказания услуг в сфере строительства делает процедуру оформления документации не только более оперативной, но и более открытой. 

С 1 октября 2023 года вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие формирование и ведение исполнительной документации в форме электронного документа без дублирования на бумажном носителе. В связи с этим Минстрой Нижегородской области организовал тематический семинар для представителей МСУ, государственных и муниципальных заказчиков, ведущих застройщиков и подрядчиков.  

Ранее сообщалось, что программа расселения ветхого жилья в России будет продлена. В Нижнем Новгороде в рамках программы ведётся расселение 192 аварийных многоквартирных домов. В 2024 году планируется начать расселение ещё 282 домов.

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Теги:
Жилье Строительство
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