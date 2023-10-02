Более 170 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации за 9 месяцев 2023 года Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В нижегородской агломерации за девять месяцев 2023 года выдали 171 разрешение на строительство и 131 разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Об этом сообщили в Минстрое Нижегородской области.

Как отмечают в ведомстве, порядок оказания государственных услуг по выдаче разрешений на возведение объекта в настоящее время находятся в процессе цифровой трансформации. Полномочия на оказание данной госуслуги распределены между минстроем и муниципалитетом.

В региональном минстрое также напомнили данные за аналогичный период 2022 года: тогда было выдано 123 разрешения на строительство и 158 разрешений на ввод.

Также отмечается, что переход на цифровой формат оказания услуг в сфере строительства делает процедуру оформления документации не только более оперативной, но и более открытой.

С 1 октября 2023 года вступили в силу изменения законодательства, предусматривающие формирование и ведение исполнительной документации в форме электронного документа без дублирования на бумажном носителе. В связи с этим Минстрой Нижегородской области организовал тематический семинар для представителей МСУ, государственных и муниципальных заказчиков, ведущих застройщиков и подрядчиков.

Ранее сообщалось, что программа расселения ветхого жилья в России будет продлена. В Нижнем Новгороде в рамках программы ведётся расселение 192 аварийных многоквартирных домов. В 2024 году планируется начать расселение ещё 282 домов.