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Общество

Нижегородский онкологический научный центр за 15 лет помог более чем 500 детям

05 октября 2023 14:10  [46] Общество

Фото: Нижегородский онкологический научный центр.

Нижегородский онкологический научный центр 5 октября празднует свое 15-летие.

Согласно информации, с 2008 года фонд оказал адресную помощь более чем 500 детям на сумму свыше 260 млн рублей.

Также фонд НОНЦ создал сообщество родителей, столкнувшихся с детской онкологией, в котором сейчас состоит более 350 семей.

За 15 лет специалисты центра провели более 1800 психологических консультаций для подопечных и членов их семей и более 2 тысяч мероприятий в рамках программы "Нескучные будни", направленной на организацию досуга детей в больнице. Ведется работа и с медперсоналом. Для медиков было проведено 9 обучающих мероприятий.

Более 120 детей, победивших онкологию, уже 7 лет ежегодно вместе со своими семьями участвуют в спортивных соревнованиях и развлекательных мероприятиях.

Проведено 19 акций по сдаче крови на типирование для федерального регистра доноров костного мозга. В рамках нижегородских акций в регистр привлечено 11 417 доноров, уже известно о 18 совпадениях.

Кроме того, за 15 лет Фонд НОНЦ реализовал 6 грантов на сумму свыше 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Медицина и здоровье онкология
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