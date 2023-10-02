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Общество

Нижегородские школьники могут принять участие в конкурсе видео "Знаешь? Научи"

05 октября 2023 14:33  [108] Общество

Школьников из Нижегородской области приглашают принять участие в третьем сезоне всероссийского конкурса научно-популярного видео "Знаешь? Научи". Конкурс организован в рамках Десятилетия науки и технологий и проходит при поддержке нацпроекта "Наука и университеты". Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

В конкурсе могут участвовать учащиеся 1-11 классов. Ребята смогут попробовать себя в качестве научного блогера. Для этого нужно записать трёхминутное научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Задача автора ролика - доступно и интересно объяснять научную теорию, концепцию или явление по одной из 20 направлений: химия, физика, климат и экология, биология, генетика, математика, робототехника, ИИ, астрономия, социология и т.д.

Как рассказали организаторы, участников ждёт множество акций, подарки от партнёров и возможность побороться за уникальные призы для себя, своих учителей и школ.

Заявки принимаются с 5 октября 2023 года по 5 февраля 2024 года. Победители будут определены в трёх возрастных категориях: младшая школа (1-3 класс); средняя школа (4-7 класс); старшая школа (8-11 класс), а также в девяти специальных и тематических номинациях.

Кроме того, в каждой номинации будут отмечены наставники победителей, а также школы, воспитавшие призёров.

Победителей определит экспертное жюри 2 апреля 2024 года.

Напомним, во втором сезоне конкурса одним из победителей стал 12-летний Евгений Богдашов - учащийся школы №19 города Заволжье. В своём конкурсном сюжете нижегородский школьник раскрыл тему, почему залпы фейерверка разноцветные. Он рассказал, как получаются разные цвета фейерверка и продемонстрировал свои научные эксперименты на практике.

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Теги:
Дети Конкурсы Наука
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