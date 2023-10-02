Поезд "Вместе против диабета" будет работать в Нижнем Новгороде 8-9 ноября Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

"Поезд здоровья "Вместе против диабета" будет работать в Нижнем Новгороде 8-9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, поезд будет работать с 11:00 до 17:00 8 ноября и с 9:00 до 12:00 9 ноября.

На железнодорожном вокзале нижегородцы смогут пройти профилактический медосмотр, направленный на выявление сахарного диабета или рисков его развития. В частности, можно будет сдать экспресс-анализы на глюкозу, холестерин и гликированный гемоглобин, сделать ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и другие исследования.

Ранее сообщалось, что в октябре диагностические комплексы "Поезда здоровья" побывают более чем в 20 муниципалитетах Нижегородской области и четырёх районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском, Московском и Сормовском.