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Общество

Нижегородские "Поезда здоровья" в октябре посетят более 20 муниципалитетов

03 октября 2023 12:41  [86] Общество

В октябре диагностические комплексы "Поезда здоровья" побывают более чем в 20 муниципалитетах региона и четырёх районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Ленинском, Московском и Сормовском. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Согласно информации, с начала года специалисты клиник на колёсах провели более 41,6 тысячи медосмотров, свыше 76,1 тысячи консультаций и 14,8 тысячи исследований.

В частности, за это время проведено 16,8 тысячи флюорографий, 15,5 тысячи электрокардиографий, 14,8 тысячи УЗИ, а также почти 48 тысяч лабораторных анализов. Кроме того, 8 877 пациенток прошли маммографию.

Благодаря этим исследованиям выявлено 11,7 тысячи заболеваний, включая 245 злокачественных новообразований. 

На дообследование было направлено 26,1 тысячи человек, в госпитализации нуждались 2,6 тысячи пациентов.

В Минздраве добавили, что наиболее актуальными проблемами по-прежнему являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. А самый верный способ борьбы с ними – своевременная профилактика и приверженность ЗОЖ.

Так, отказ от вредных привычек и переход на правильное питание, регулярный контроль за течением гипертонической болезни и физические упражнения в подавляющем большинстве случаев могут предотвратить развитие того или иного заболевания или облегчить его течение и снизить риски.

Напомним, что мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней. 

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.

Выездная работа специалистов всесторонне способствует реализации нацпроекта "Здравоохранение".

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Теги:
Медицина и здоровье Поезда здоровья
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