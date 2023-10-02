Комната социально-бытовой адаптации для слепых появилась в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Комната социально-бытовой адаптации для людей с инвалидностью по зрению открылась в Нижнем Новгороде в рамках проекта "Мы это можем!", победившего в конкурсе соцпроектов "Открытый Нижний". Об этом сообщили в департаменте социальных коммуникаций и молодежной политики мэрии.

Согласно информации, в комнату было закуплено профессиональное оборудование, создана инфраструктура, позволяющая проводить занятия по развитию бытовых навыков для незрячих и слабовидящих людей.

И.о. председателя нижегородской областной общественной организации Всероссийского общества слепых Ирина Сумарокова добавила, что на кухне также есть все необходимое для проведения кулинарных мастер-классов и конкурсов: кухонный гарнитур, мойка, большой стол и оборудование.

Главный специалист по реабилитации Мария Едокова отметила, что в центр закуплены специальные приборы. Например, таймеры, говорящая техника, индикаторы. Все приборы либо кнопочные, либо с поворотными механизмами, а часть из управляется с помощью мобильного приложения.

В комнате социально-бытовой адаптации будут проходить занятия и мастер-классы как для новичков, так и для тех, кто уже имеет основные навыки работы со спецтехникой.

Для записи на занятия необходимо обратиться в Нижегородскую областную организацию Всероссийского общества слепых по телефону: 8 (831) 428-65-31.

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