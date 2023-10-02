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Общество

Коммуникации для строительства оборотного тупика метро выносят на улице Родионова

05 октября 2023 17:26  [94] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Коммуникации для строительства оборотного тупика метро выносят на улице Родионова. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, оборотный тупик для поездов будет расположен под улицей Родионова на участке от улицы Ковровской до улицы Донецкой. Сейчас на время работ здесь сужена проезжая часть.

Как рассказал главный инженер компании "Энергострой" Алексей Агатов, в настоящее время идет переукладка газопровода. Основные работы уже завершены, проходят испытания нового газопровода. Движение по перекрытому участку планируется запустить уже на следующей неделе.

Гендиректор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков отметил, что эти работы необходимы для будущего строительства на данном участке временной дороги.

Ранее сообщалось, что тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года.

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Теги:
Дороги Метро Строительство
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