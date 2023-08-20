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Общество

Тоннелепроходческий щит с площади Сенной запустят в 4 квартале 2023 года

05 сентября 2023 12:57  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Генеральный подрядчик строительства новых станций метро в Нижнем Новгороде ГК "Моспроект-3" и МКУ "ГУММиД" провели для журналистов тур по стройплощадке станции "Сенная".

Напомним, вчера сюда прибыли первые детали тоннелепроходческого щита "Владимир". Его внешний диаметр составляет 6 метров, длина - около 80 метров, а весит он около 510 тонн.

Этому щиту, который планируется запустить до конца текущего года, предстоит пройти более 1,5 км под улицами Большая Печерская и Максима Горького до площади Свободы. Вслед за ним будет запущен второй щит, который проложит второй тоннель до новой станции. На начальных этапах они будут работать круглосуточно.

Точные сроки сборки щита "Владимир" назвать сложно, поскольку они зависят от поставки деталей для него. Так, 50-тонный ротор доставляли из Подмосковья несколько дней.

Третий тоннелепроходческий щит будет запущен с площадки на улице Максима Горького. Он пройдет около 700 метров до площади Свободы, после чего будет разобран и возвращен на улицу Горького для прокладки второго тоннеля.

После набора локомотивной скорости щит пойдет со скоростью 250 метров в месяц, однако в ГК "Моспроект-3" отмечают, что скорость будет зависеть от сложности участка.

"Строительство метрополитена - один из сложнейших видов строительных работ, но с учетом того опыта, который накоплен "Моспроект-3", мы уверены, что справимся с этой задачей на отлично. Грунты сложные, но каких-то особых сложностей для тоннелепроходки мы не видим", - подчеркнул  директор по коммуникациям ГК "Моспроект-3" Роман Зелиб.

Как рассказал начальник участка ГК "Моспроект-3" Сергей Патрушев, на стройплощадке станции метро "Сенная" уже на 100% завершено устройство ограждающих конструкций, смонтировано 390 тонн укреплений котлована, вывезено 28 тысяч кубометров земли.

Также завершена монолитная плита объем 810 кубометров. Сейчас она набирает прочность для сборки на ней тоннелепроходческого щита.

После первоначальной сборки щит будет спущен в камеру для окончательного монтажа.

На улице Горького уже завершен перенос инженерных коммуникаций, идет разработка котлована. На площади Свободы продолжается вынос коммуникаций. 

"До конца года планируем запустить щит с площади Сенной, завершить котлован и начинать работы по оборотным тупикам на этой площадке, закончить все работы по выносу сетей и начинать основные работы на площади Свободы, на улице Горького также готовимся к началу проходки", - рассказал директор МКУ "ГУММиД" Андрей Левдиков.

Напомним, что стоимость работ по строительству новых станций метро составляет 35,5 млрд рублей. Завершение строительства линии метрополитена протяженностью 3,2 км планируется до конца 2025 года.

Метростроевцы отмечают, что все работы идут в соответствии с графиком.

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Теги:
Метро Строительство
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