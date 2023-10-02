Нижегородцы могут записать детей в кружки и секции через "ВКонтакте" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Жители Нижегородской области могут детей в кружки и секции через официальные страницы учебных заведений в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщили в АНО "Диалог".

Согласно информации, сейчас к сервису мини-приложений подключено уже 1800 детских садов и школ региона, что составляет 85% от общего числа учреждений.

Для получения услуги необходимо зайти на страницу учреждения, нажать на кнопку "Запись в кружок", перейти в приложение "Госуслуг", войти в аккаунт и выбрать интересующие занятия. Процесс подачи заявления занимает менее минуты.

Внедрением сервисов занимается "Диалог" — координатор проекта по развитию госпабликов и головная организация Центров управления регионами. ЦУР Нижегородской области помогает администраторам пабликов разместить мини-приложение в их сообществе.

Заместитель гендиректора АНО "Диалог Регионы" Андрей Цепелев отметил, что теперь родителям не нужно мониторить сайты учреждений и звонить с уточнениями. Всю информацию можно получить во "Вконтакте"ю

Всего виджет появился в 45 тыс. пабликах школ и детских садов во всей России. С начала сентября заявления на запись ребенка в кружок или секцию отправили 9,5 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что нижегородцы подали более 20 тысяч онлайн-заявлений на зачисление в первый класс.