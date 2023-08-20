Нижегородцы подали более 20 тысяч онлайн-заявлений на зачисление в первый класс Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы подали более 20 тысяч заявлений на зачисление в первый класс через портал Госуслуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Напомним, с 20 марта по 30 июня можно было подать заявление в школы по месту прописки, а с 6 июля по 5 сентября — в любую школу, независимо от места проживания.

Так, в первую волну нижегородцы через портал Госуслуги подали 15298 заявлений, а во вторую - 4941. Первое заявление поступило 1 апреля, последнее - 5 сентября в 23:57.

Всего в первый класс в 2023 году в Нижегородской области было зачислено 43464 ученика. Подано было 56 391 заявлений, из них онлайн - 20 239 (35,9%).

Егор Поляков отметил, что это неплохой результат, но он мог быть и лучше.

"По всей видимости родители первоклассников считают подачу заявления напрямую в школу более надежным способом получить услугу. Будем работать над повышением доверия к Порталу госуслуг", - написал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что в 2023 году более 135 тысяч заявлений было подано в нижегородские вузы через Госуслуги.

Больше всего заявлений было подано в ННГУ им. Лобачевского - более 47 тысяч. Далее идут НГПУ имени Минина – около 19 тысяч заявлений, НГТУ имени Алексеева – около 22 тысяч заявлений, ПИМУ – более 8 тысяч заявлений, ННГАСУ – более 11 тысяч заявлений, Волжский государственный университет водного транспорта – более 7,5 тысячи заявлений.