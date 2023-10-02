Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 октября 2023 11:41  [13] Нижегородский инвестпортал и Корпорация развития признаны лучшими в России
06 октября 2023 11:06  [81] Более 3 тысяч нижегородцев поддержали свой регион на конкурсе "Достижения.рф"
06 октября 2023 10:45  [96] Нижегородская прокуратура выявила заключенный фиктивный брак в Автозаводском районе
06 октября 2023 10:23  [106] Первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары
05 октября 2023 18:49  [248] Итоги поискового сезона и вопросы гражданской поддержки СВО обсудили в ПФО
05 октября 2023 18:38  [607] Подготовка празднования 625-летия Спасского началась в Нижегородской области
05 октября 2023 18:21  [243] Нижегородцы могут записать детей в кружки и секции через "ВКонтакте"
05 октября 2023 17:56  [258] Нижегородцы подали 351 замечание к результатам кадастровой оценки
05 октября 2023 17:38  [254] Круглый стол по теме гуманитарных миссий прошёл в Штабе общественной поддержки
05 октября 2023 17:26  [305] Коммуникации для строительства оборотного тупика метро выносят на улице Родионова
Общество

Более 3 тысяч нижегородцев поддержали свой регион на конкурсе "Достижения.рф"

06 октября 2023 11:06  [81] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 3 тысяч жителей Нижегородской области проголосовали за достижения своего региона на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ.

Напомним, от Нижегородской области в конкурсе участвуют 13 проектов. Это производство грузовиков "ГАЗон NEXT" на заводе ГАЗ, Выксунский металлургический завод, животноводческий комплекс "Восток" в Починковском районе, автоматизированные склады для овощей в Лукояновском и Шатковском районах.

Также среди достижений региона были отмечены станции метро "Горьковская" и "Стрелка", строительство метромоста в Нижнем Новгороде и второго Борского моста, дороги в Неклюдове, стадион "Нижний Новгород".

Кроме того, отмечается работа Нижегородской области в области молодежной политики. Так, организаторы предлагают проголосовать за нижегородское молодежное пространство "Высота", фестиваль "ТехноСтрелка" и статус "Молодежной столицы России" у Нижнего Новгорода.

Больше всего голосов нижегородцы отдали за звание "Нижний Новгород – Молодежная столица".

По словам организаторов, цель проекта - рассказать о том, чего уже достигла России в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом страны.

Проект реализуется в рамках подготовки международной выставки-форума "Россия", которая пройдет  в ноябре 2023 года на ВДНХ. 

Отдать свой голос за нижегородские проекты можно по ссылке.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph