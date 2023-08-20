Тринадцать нижегородских проектов представлены на конкурсе "Достижения.рф" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование по выбору лучших проектов, реализованных в регионах России стартовало на сайте "Достижения.рф".

По словам организаторов, цель проекта - рассказать о том, чего уже достигла России в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом страны.

От Нижегородской области в конкурсе участвуют 13 проектов. Это производство грузовиков "ГАЗон NEXT" на заводе ГАЗ, Выксунский металлургический завод, животноводческий комплекс "Восток" в Починковском районе, автоматизированные склады для овощей в Лукояновском и Шатковском районах.

Также среди достижений региона были отмечены станции метро "Горьковская" и "Стрелка", строительство Метромоста в Нижнем Новгороде и второго Борского моста, дороги в Неклюдове, стадион "Нижний Новгород".

Кроме того, отмечается работа Нижегородской области в области молодежной политики. Так, организаторы предлагают проголосовать за нижегородское молодежное пространство "Высота", фестиваль "ТехноСтрелка" и статус "Молодежной столицы России" у Нижнего Новгорода.

Отдать свой голос за нижегородские проекты можно по ссылке.