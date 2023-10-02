Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
06 октября 2023 15:47  [60] Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве на ярмарке "Золотая осень" в Москве
06 октября 2023 11:57  [250] Люди старше 35 лет ринулись в IT-отрасль: что происходит с рынком труда в 2023 году
06 октября 2023 11:28  [187] Курс доллара преодолел отметку в 101 рубль, евро - 106 рублей
05 октября 2023 12:49  [317] ФАС потребовала снизить цены на топливо из-за сокращения биржевых цен
04 октября 2023 15:18  [346] Нижегородская область получила федеральные бюджетные кредиты на капремонт дорог и закупку автобусов
03 октября 2023 14:10  [399] Экономист назвал контролируемой ситуацию с инфляцией в России
03 октября 2023 10:34  [492] Более 6 миллиардов рублей кредитов по льготной ИТ-ипотеке выдано в Нижегородской области
02 октября 2023 18:52  [563] Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России упали на 2-6%
02 октября 2023 14:06  [549] Четыре фермера из Нижегородской области получат грант на развитие агротуризма по итогам конкурса
30 сентября 2023 11:12  [836] Правительство Нижегородской области опубликовало проект концессионного соглашения по строительству дублера проспекта Гагарина
Экономика

Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве на ярмарке "Золотая осень" в Москве

06 октября 2023 15:47  [60] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область в ходе Всероссийской аграрной выставки "Золотая осень" в Москве заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, нижегородскую делегацию возглавил замгубернатора Андрей Саносян.

По словам замглавы региона, "Золотая осень" является площадкой для планирования развития всего сектора АПК на следующий год.

Одним из подписанных документов стал многосторонний договор между министерствами сельского хозяйства регионов Приволжского федерального округа. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов пояснил, что документ направлен на  повышение эффективности ведения агропромышленного производства и уровня социальной привлекательности сельских территорий.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с компанией "ТекноФид" при реализации в Володарском муниципальном округе инвестиционного проекта по модернизации предприятия, производящего кормовые добавки для животных. Инвестиции в проект составят до 600 млн рублей, запланировано создание 100 рабочих мест.

Также от региона на "Золотой осени" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева" и ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный агротехнологический университет". Документ прописывает обмен опытом в сфере образовательной, научно-технической, исследовательской и инновационной деятельности, а также о приеме на повышение квалификации и стажировку работников и специалистов АПК.

Заключенное соглашение с научно-практическим центром национальной академии наук Республики Беларусь по картофелеводству и плодоовощеводству предполагает создание совместных проектов в Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, нижегородским ЛПХ предоставят субсидию на производство картофеля и овощей. Более 4 млрд рублей субсидий получили предприятия АПК Нижегородской области с начала года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph