Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве на ярмарке "Золотая осень" в Москве Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область в ходе Всероссийской аграрной выставки "Золотая осень" в Москве заключила шесть соглашений о сотрудничестве в сфере АПК.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, нижегородскую делегацию возглавил замгубернатора Андрей Саносян.

По словам замглавы региона, "Золотая осень" является площадкой для планирования развития всего сектора АПК на следующий год.

Одним из подписанных документов стал многосторонний договор между министерствами сельского хозяйства регионов Приволжского федерального округа. Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов пояснил, что документ направлен на повышение эффективности ведения агропромышленного производства и уровня социальной привлекательности сельских территорий.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве с компанией "ТекноФид" при реализации в Володарском муниципальном округе инвестиционного проекта по модернизации предприятия, производящего кормовые добавки для животных. Инвестиции в проект составят до 600 млн рублей, запланировано создание 100 рабочих мест.

Также от региона на "Золотой осени" подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева" и ФГБОУ ВО "Нижегородский государственный агротехнологический университет". Документ прописывает обмен опытом в сфере образовательной, научно-технической, исследовательской и инновационной деятельности, а также о приеме на повышение квалификации и стажировку работников и специалистов АПК.

Заключенное соглашение с научно-практическим центром национальной академии наук Республики Беларусь по картофелеводству и плодоовощеводству предполагает создание совместных проектов в Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, нижегородским ЛПХ предоставят субсидию на производство картофеля и овощей. Более 4 млрд рублей субсидий получили предприятия АПК Нижегородской области с начала года.