Главврач поликлиники в Советском районе подозревается в превышении полномочий

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Главврач поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в декабре 2021 года подозреваемая выдала заведующим терапевтическим отделениям стимулирующие выплаты за вакцинацию против COVID-19. При этом получатели средств не участвовали в вакционной кампании.
Установлено, что этими действиями поликлинике причинен ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий).
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее сообщалось, что завотделением онкологии Семеновской ЦРБ подозревается в превышении полномочий.
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