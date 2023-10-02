Главврач поликлиники в Советском районе подозревается в превышении полномочий Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Главврач поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в декабре 2021 года подозреваемая выдала заведующим терапевтическим отделениям стимулирующие выплаты за вакцинацию против COVID-19. При этом получатели средств не участвовали в вакционной кампании.

Установлено, что этими действиями поликлинике причинен ущерб на сумму более 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 ч. 1 УК РФ (превышение должностных полномочий).



В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что завотделением онкологии Семеновской ЦРБ подозревается в превышении полномочий.