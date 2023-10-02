Новый тротуар обустроили на улице Рябцева в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Новый тротуар обустроили на улице Рябцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Ранее здесь вышел из берегов местный водоем и затопил старую дорогу.

По поручению Юрия Шалабаева уровень нового тротуара был поднят на высоту более метра. Склоны укреплены матрасно-габионными конструкциями, старая труба, которая не справилась с большим количеством талых вод, заменена на новую.

Асфальтовое покрытие тротуара было уложено в течение двух недель. Также установлено 240 метров дорожного бордюра.

Гарантия на работы составляет пять лет.

Юрий Шалабаев добавил, что в 2024 году рядом с водоемом будет благоустроен сквер на улице Рябцева, 1.

Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направлено на дорожное хозяйство.