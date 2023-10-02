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Новый тротуар обустроили на улице Рябцева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Ранее здесь вышел из берегов местный водоем и затопил старую дорогу.
По поручению Юрия Шалабаева уровень нового тротуара был поднят на высоту более метра. Склоны укреплены матрасно-габионными конструкциями, старая труба, которая не справилась с большим количеством талых вод, заменена на новую.
Асфальтовое покрытие тротуара было уложено в течение двух недель. Также установлено 240 метров дорожного бордюра.
Гарантия на работы составляет пять лет.
Юрий Шалабаев добавил, что в 2024 году рядом с водоемом будет благоустроен сквер на улице Рябцева, 1.
Ранее сообщалось, что более 7 млрд рублей из бюджета Нижнего Новгорода направлено на дорожное хозяйство.
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