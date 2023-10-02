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Бизнес

Торговый дом "Шахунское молоко" будет поставлять свою продукцию в Узбекистан

06 октября 2023 18:46  [81] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Торговый дом "Шахунское молоко" и узбекская компания Melek best milk agro в рамках аграрной выставки "Золотая осень-2023" заключили соглашение о сотрудничестве при организации поставок в Республику Узбекистан молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

По словам и.о. замгубернатора Андрея Саносяна, это соглашение доказывает высокое качество нижегородской продукции и ее востребованность на иностранных рынках.

Он добавил, что в АПК в Нижегородской области динамично развиваются. Так, каждый четвертый рубль инвестируется именно в это направление.

Министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова также отметил, что сейчас нижегородские компании ведут переговоры о возможных поставках мяса птицы в Узбекистан.

Как рассказал гендиректор ООО "Управляющая компания "Шахунское молоко" Александр Маликов, первые отгрузки ультрапастеризованного молока начнутся уже в ближайшие дни. В будущем компания планирует расширить номенклатуру экспортируемой продукции.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заключила шесть соглашений о сотрудничестве на ярмарке "Золотая осень" в Москве.

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Теги:
Международное сотрудничество молоко Торговля
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